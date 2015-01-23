Shin Megami Tensei 5 Vengeance уже получила релизный трейлер

Релиз проекта запланирован на 14 июня.

Компания Atlus выпустила в социальных сетях релизный трейлер к премьере ролевой компьютерной игры Shin Megami Tensei 5: Vengeance. Проект выйдет в с вет на следующей неделе, 14 июня. Он будет доступен для пользователей персональных компьютеров, а также консолей PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Авторы пояснили, что геймеров ждет переиздание Shin Megami Tensei 5, релиз которой состоялся в 2021 году только на платформе Nintendo Switch.

О том, что ждёт игроков, напомнил геймдиректор Shin Megami Tensei V: Vengeance Сигео Комори. Он, в частности, уведомил аудиторию о том, что в переиздании появится множество новых навыков для 270 новых и уже знакомых демонов. Максимальный уровень развития персонажа будет увеличен с 99 до 150 уровня, а сохранять игру теперь можно в любом месте карты. После выполнения определенных миссий пользователи смогут разблокировать режим сложности Godborn. В этом режиме все противники будут 150-го уровня. Также в геймплее предусмотрены побочные задания, которые позволят взять под контроль некоторых демонов, используя их навыки для исследования.

Вышел финальный трейлер мультфильма "Головоломка 2".

Фото и видео: YouTube / Official ATLUS West