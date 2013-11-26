Вышел финальный трейлер мультфильма "Головоломка 2"

Мировая премьера состоится 12 июня.

Студия Pixar представила финальный трейлер мультфильма "Головоломка 2", который является продолжением истории 2015-го года. Режиссером проекта выступил Кейси Манн.

Сюжет продолжит историю девочки Райли и эмоций, которые живут внутри нее. Героиня вступает в подростковый период, и к старым эмоциям добавляются новые: Тревожность, Зависть, Скука и Смущение.

Роли озвучили Эми Полер, Филлис Смит, Льюис Блэк, Майя Хоук и другие. Мировая премьера состоится 12 июня.

Ранее мы сообщали, что вышел тизер-трейлер мультфильма "Моана 2".

Видео: YouTube / Pixar