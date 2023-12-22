Вышел тизер-трейлер мультфильма "Моана 2"

Мировая премьера состоится 27 ноября.

Студия Disney представила тизер-трейлер мультфильма "Моана 2". Режиссером картины выступил Дэйв Деррик младший.

Сюжет расскажет о событиях, произошедших спустя три года после приключений первой части. Моана отправляется на неожиданный зов от своих предков в дальние края Океании. Героиню ждут опасные и неизведанные воды. Ей снова будет помогать полубог Мауи.

Главные роли снова озвучат Аулия Кравалхо и Дуэйн Джонсон. Мировая премьера состоится 27 ноября.

Ранее мы сообщали, что вышел тизер боевика "Волки" с Брэдом Питтом и Джорджем Клуни.

Видео: YouTube / Walt Disney Animation Studios