Вышел трейлер художественного фильма о секте маньяка Чарльза Мэнсона

В РФ фильм выйдет на большие экраны 30 мая.

В сети появился трейлер криминальной драмы "Так сказал Чарли", рассказывающей о главе секты "Семья" и маньяке-убийце Чарльзе Мэнсоне. Видео было опубликовано на ютуб.

По сюжету картины, молодой аспирант посещает тюрьму, где отбывают пожизненное заключение три девушки, члены секты. В беседе с ними он узнает новые подробности преступной жизни секты, а также познает глубину нездоровых отношений Мэнсона с женщинами.

Режиссером фильма выступила автор "Американского психопата" Мэри Хэррон. Главные роли в картине исполнили Ханна Мюррэй, Сьюки Уотерхаус, Мэтт Смит, Аннабет Гиш, Мерритт Уивер, Чейс Кроуфорд и другие.

Мировая премьера состоялась 2 сентября 2018 года на Международном кинофестивале в Венеции, где лента была встречена положительна и номинирована на премию "Венецианские горизонты", как лучший фильм. В РФ фильм выйдет на большие экраны 30 мая. Ранее на Piter.TV: Вышел русский трейлер фильма "Высшее общество" с Паттинсоном

Видео: Movieclips Indie