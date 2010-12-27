Причастный к серии убийство Чарльз Мэнсон умер в больнице Калифорнии

Глава коммуны "Семья" и соучастник серии убийств Чарльз Мэнсон скончался в калифорнийской больнице Бейкерсфилд. О его кончине рассказала сестра одной из жертв мужчины.

В калифорнийской больнице Бейкерсфилд скончался глава коммуны "Семья" Чарльз Мэнсон. 83-летний мужчина отбывал пожизненный срок за соучастие в серии убийств. О смерти Мэнсона сообщили АР и TMZ. Последний портал ссылался на сестру актрисы Шерон Тейт, в смерти которой обвиняли погибшего. Женщина рассказала, что глава коммуны умер вечером 19 ноября по местному времени (около семи утра 20 ноября по московскому).

Los Angeles Times передает, что Мэнсона экстренно отвезли в больницу еще 17 ноября. Там ему собирались сделать операцию из-за внутреннего кровотечения. Однако позже врачи решили, что операция слишком опасна для пациента.

Местная полиция и власти не комментировали ситуацию. В тюрьме обещали сообщить о смерти главы коммуны его жертвам.

КТО ТАКОЙ ЧАРЛЬЗ МЭНСОН



Главу коммуны "Семья" Чарльза Мэнсона осудили на смертную казнь за соучастие в девяти убийствах в 1969 году. Мэнсон был известен как гитарист-любитель. Некоторое время он играл с группой Beach Boys. Позже организовал коммуну "Семья". Ее члены вместе употребляли наркотики и поклонялись дьяволу. Кроме того, они совершали убийства по указанию своего лидера. Также, по мнению полиции, Мэнсон сам убил несколько человек.

Среди жертв группы оказалась и беременная жена режиссера Романа Полански Шерон Тейт. Также "Семья" расправилась с элитным парикмахером, владельцем кофейни и людьми, на которых лидер секты затаил обиду.

Мэнсона приговорили к смертной казни, но позже ее в Калифорнии отменили. Поэтому приговор сменили на девять пожизненных сроков. Убийца и его защита 12 раз подавали документы на условно-досрочное освобождение. В 2014 адвокат утверждал, что его подзащитный не виновен.