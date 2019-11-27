В Париже за особняком Ив Сен-Лорана нашли труп 30-летней давности

Мумифицированное тело мужчины нашли при восстановительных работах особняка стоимостью 35 миллионов евро в центре Парижа.

При восстановительных работах в заброшенном особняке найдено тело мужчины, умершего примерно 30 лет назад.

Издание " The Guardian" сообщает, что в нескольких минутах от особняка модельера Ив Сен-Лорана, от дома инвалидов и официальной резиденции французского премьер-министра в престижном районе Парижа велись восстановительные работы особняка стоимостью 35 миллионов евро. Здание не эксплуатировалось около 30 лет. Работы по восстановлению прекратились после обнаружения там мумифицированного трупа мужчины.

Тело было найдено под грудой щебня и досок в подвале особняка. При себе у трупа были документы, его звали Жан-Пьера Рено. Его смерть датирована 30 лет назад. Родственники мужчины были поставлены в известность об обнаружении тела. Восстановительные работы возобновятся осенью.

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Фото: Twitter/George Kaplan