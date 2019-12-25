В лесу Ленобласти нашли женскую мумию

Труп направлен в морг межрайонной больницы для установления причины смерти.

В Сланцевском районе Ленинградской области пытаются выяснить личность и причину смерти неизвестной женщины, найденной в лесу. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 11 августа 26-летний житель деревни Старополье в лесу обнаружил труп человека. На месте происшествия было установлено, что в в 7 км от деревни Рудницы находится мумифицированный труп неизвестной женщины, без внешних признаков насильственной смерти. Останки подверглись сильному разложению. Определить возраст человека не представляется возможным.

Труп направлен в морг межрайонной больницы для установления причины смерти.

Ранее были задержаны подозреваемые в совершении убийства девушки на Краснопутиловской.

Фото: pxhere