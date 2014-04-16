Фигурантам предъявлено обвинение в убийств.

Задержаны подозреваемые в совершении убийства девушки на Краснопутиловской улице. Об этом сообщили в ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу.

По версии следствия, 1 августа двое злоумышленников в состоянии наркотического опьянения в квартире на Краснопутиловской улице в ходе конфликта нанесли множественные удары ножом 25-летней девушке. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия. Подозреваемые позднее были задержаны на территории Ингушетии и доставлены в Санкт-Петербург.

Фигурантам предъявлено обвинение в убийстве, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: Piter.tv.