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Задержаны подозреваемые в совершении убийства девушки на Краснопутиловской
Сегодня, 9:16
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Задержаны подозреваемые в совершении убийства девушки на Краснопутиловской

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Фигурантам предъявлено обвинение в убийств.

Задержаны подозреваемые в совершении убийства девушки на Краснопутиловской улице. Об этом сообщили в ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу.

По версии следствия, 1 августа двое злоумышленников в состоянии наркотического опьянения в квартире на Краснопутиловской улице в ходе конфликта нанесли множественные удары ножом 25-летней девушке. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия. Подозреваемые позднее были задержаны на территории Ингушетии и доставлены в Санкт-Петербург.   

Фигурантам предъявлено обвинение в убийстве, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: Piter.tv.

Теги: краснопутиловская улица, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Криминальные происшествия,

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