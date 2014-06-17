В квартире на Краснопутиловской зарезали девушку

В Московском районе расследуют убийство молодой петербурженки. На её теле имеются множественные ножевые ранения, стало известно Piter.tv.
Вечером 7 августа труп 25-летней девушки в квартире на Краснопутиловской улице нашёл её 31-летний знакомый. Мужчина сообщил, что в квартире всё испачкано кровью.
Предварительно установлено, что смерть девушки наступила ранее, так как тело уже начало разлагаться. На теле имеются множественные ножевые ранения.
Следователи изъяли телефон, планшет, смартфон, бутылку и отпечатки пальцев. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее на проспекте Ветеранов в Петербурге нетрезвый мужчина ударил ножом двух прохожих.
Фото: Piter.tv.
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