В квартире на Краснопутиловской зарезали девушку

Следователи изъяли телефон, планшет, смартфон, бутылку и отпечатки пальцев.

В Московском районе расследуют убийство молодой петербурженки. На её теле имеются множественные ножевые ранения, стало известно Piter.tv.

Вечером 7 августа труп 25-летней девушки в квартире на Краснопутиловской улице нашёл её 31-летний знакомый. Мужчина сообщил, что в квартире всё испачкано кровью.

Предварительно установлено, что смерть девушки наступила ранее, так как тело уже начало разлагаться. На теле имеются множественные ножевые ранения.

Следователи изъяли телефон, планшет, смартфон, бутылку и отпечатки пальцев. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на проспекте Ветеранов в Петербурге нетрезвый мужчина ударил ножом двух прохожих.

Фото: Piter.tv.