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На проспекте Ветеранов в Петербурге нетрезвый мужчина ударил ножом двух прохожих
Сегодня, 20:24
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На проспекте Ветеранов в Петербурге нетрезвый мужчина ударил ножом двух прохожих

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На место произошедшего вызвали скорую помощь, мужчины госпитализированы с ножевыми ранениями предплечий и ноги.

На проспекте Ветеранов 27 июля был задержан нетрезвый мужчина, который нанес ножевые ранения двоим прохожим. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

По словам пострадавших, неадекват беспричинно напал на них. На место произошедшего вызвали скорую помощь, мужчины госпитализированы с ножевыми ранениями предплечий и ноги. 

Нападавшим является ранее судимый за незаконное хранение наркотиков, умышленное причинение легкого и средней тяжести вреда здоровью уроженец одного из государств Центральной Азии. Росгвардейцы доставили его в 64-й отдел полиции. Нож изъят. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Кингисеппе женщина в кафе угрожала разбитой бутылкой.

Фото: Piter.TV

Теги: нападение с ножом, проспект ветеранов
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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