На проспекте Ветеранов в Петербурге нетрезвый мужчина ударил ножом двух прохожих

На место произошедшего вызвали скорую помощь, мужчины госпитализированы с ножевыми ранениями предплечий и ноги.

На проспекте Ветеранов 27 июля был задержан нетрезвый мужчина, который нанес ножевые ранения двоим прохожим. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

По словам пострадавших, неадекват беспричинно напал на них. На место произошедшего вызвали скорую помощь, мужчины госпитализированы с ножевыми ранениями предплечий и ноги.

Нападавшим является ранее судимый за незаконное хранение наркотиков, умышленное причинение легкого и средней тяжести вреда здоровью уроженец одного из государств Центральной Азии. Росгвардейцы доставили его в 64-й отдел полиции. Нож изъят.

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Фото: Piter.TV