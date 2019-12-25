В Кингисеппе женщина в кафе угрожала разбитой бутылкой

По подозрению в совершении данного преступления была задержана 40-летняя женщина.

В Кингисеппе задержали женщину, которая в ходе словесного конфликта угрожала разбитой бутылкой. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Утром 21 июля в полицию поступило сообщение о том, что в Кингисеппе на Октябрьской, 22, в кафе неизвестная женщина в ходе словесного конфликта угрожала разбитой бутылкой.

По подозрению в совершении данного преступления была задержана 40-летняя женщина. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

На выходных в Петербурге на Пискаревском проспекте мужчина во время ссоры ударил сожительницу ножом.

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