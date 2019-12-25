На Пискаревском проспекте мужчина во время ссоры ударил сожительницу ножом

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сотрудники полиции Калининского района задержали подозреваемого в поножовщине. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 20 июля в полицию поступило сообщение о том, что в квартире дома 16 по Пискаревскому проспекту у женщины ножевое ранение.

Сотрудниками полиции установлено, что в своей квартире во время конфликта 40-летний мужчина нанёс ножевое ранение своей 52-летней сожительнице. Подозреваемый задержан и доставлен в полицию. В его отношении составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Новоизмайловском проспекте мигрант ударил подростка ножом.

Фото: Piter.tv