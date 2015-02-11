На Новоизмайловском проспекте мигрант ударил подростка ножом

По предварительным данным, в ходе внезапно возникшего конфликта на почве нецензурной брани в парадной дома мигрант ударил ножом в правую ногу девятиклассника.

В Московском районе Петербурга подросток получил удар ножом во время ссоры с мигрантом. Об этом стало известно Piter.tv.

В половину шестого 15 июля в полицию поступил анонимный звонок о том, что во дворе дома 34/1 по Новоизмайловскому проспекту 15-летнего мальчика ударили ножом. На месте происшествия прибывшими полицейскими был задержан 27-летний гражданин Узбекистана.

По предварительным данным, в ходе внезапно возникшего конфликта на почве нецензурной брани в парадной дома мигрант ударил ножом в правую ногу девятиклассника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Школьника доставили в больницу с открытой раной мягких тканей головы и колото-резаной раной нижней трети правой голени.

Подозреваемый имеет временную регистрацию до ноября 2024 года. А также находится под подпиской о невыезде, так как является подозреваемым в ограблении женщины.

Ранее ещё один мужчина в наркотическом опьянении ударил ножом в ногу полицейского.

Фото: Piter.tv