Мужчина в наркотическом опьянении ударил ножом в ногу полицейского

С колото-резаной раной бедра полицейский был госпитализирован. После оказания медицинской помощи он отпущен на амбулаторное лечение.

В Петербурге правоохранители с применением оружия задержали мужчину, напавшего с ножом на сотрудника полиции. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Около полуночи 14 июля у дома 1/13 по Тверской улице в Колпино к патрулировавшим улицы города полицейским обратился 26-летний житель Ленобласти. В ходе беседы с полицейскими мужчина достал нож, ударил им в ногу одного из сотрудников и попытался убежать с места происшествия.

У парадной дома 11 по Новгородской улице один из преследовавших нарушителя сотрудников полиции произвел предупредительные выстрелы в воздух, после чего злоумышленник остановился и был задержан. У мужчины зафиксированы явные внешние признаки наркотического опьянения.

С колото-резаной раной бедра полицейский был госпитализирован. После оказания медицинской помощи он отпущен на амбулаторное лечение.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Также на проспекте Энгельса ещё один мужчина в наркотическом опьянении напал с ножом на медиков.

Фото: Piter.tv