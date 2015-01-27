Посетителя ресторана на Зины Портновой, напавшего на сотрудника полиции, будут судить

В какой-то момент мужчина начал приставать к персоналу заведения и отдыхающим, провоцируя на конфликт.

Прокуратура Кировского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего местного жителя. Ему вменяют ч. 1 ст. 318 и ст. 319 УК РФ, сообщили 14 ноября в надзорном ведомстве.

В октябре фигурант находился в состоянии опьянения в ресторане на улице Зины Портновой. В какой-то момент мужчина начал приставать к персоналу заведения и отдыхающим, провоцируя на конфликт. На место прибыл наряд ППС. Увидев полицейских, злоумышленник напал на одного из них, а после задержания стал оскорблять его.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что петербурженка, нарушившая правила стоянки, распылила "перцовку" в сотрудника комтранса.

Фото: Piter.TV