  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Посетителя ресторана на Зины Портновой, напавшего на сотрудника полиции, будут судить
Сегодня, 14:33
141
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Посетителя ресторана на Зины Портновой, напавшего на сотрудника полиции, будут судить

0 0

В какой-то момент мужчина начал приставать к персоналу заведения и отдыхающим, провоцируя на конфликт.

Прокуратура Кировского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего местного жителя. Ему вменяют ч. 1 ст. 318 и ст. 319 УК РФ, сообщили 14 ноября в надзорном ведомстве. 

В октябре фигурант находился в состоянии опьянения в ресторане на улице Зины Портновой. В какой-то момент мужчина начал приставать к персоналу заведения и отдыхающим, провоцируя на конфликт. На место прибыл наряд ППС. Увидев полицейских, злоумышленник напал на одного из них, а после задержания стал оскорблять его. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербурженка, нарушившая правила стоянки, распылила "перцовку" в сотрудника комтранса. 

Фото: Piter.TV 

Теги: нападение на полицейского, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии