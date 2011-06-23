На проспекте Энгельса мужчина в наркотическом опьянении напал с ножом на медиков

Полиция проводит проверку по инциденту с нападением на бригаду медиков на проспекте Энгельса. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.
В полицию 15 июля в 21:16 поступило сообщение о том, что на бригаду скорой помощи у дома 129 корпус 3 по проспекту Энгельса нападает с ножом неизвестный мужчина.
На месте происшествия полицейские задержали 43-летнего местного жителя, находящегося в состоянии наркотического опьянения. Мужчина был направлен в медицинское учреждение.
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Фото: Piter.tv
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