Бывший лидер преступной группировки Выборга задержан за попытку взять под криминальный контроль ритуальный бизнес

Очередная "силовая" акция позволила задержать предполагаемых организаторов криминального "проекта".

Бывший лидер преступной группировки Выборга задержан за попытку взять под криминальный контроль кладбищенский бизнес. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию в конце апреля 2024 года с заявлением обратился 31-летний исполнительный директор агентства ритуальных услуг. Мужчина сообщил, что на въезде в Новое Рощинское кладбище в поселке Рощино на него и его бизнес-партнера напали пятеро неизвестных, избили и для устрашения несколько раз выстрелили над ухом из травматического пистолета. Словые действия сопровождались предложением общего покровительства в обмен на контроль бизнеса.

По факту нападения полиция Выборга возбудила уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Сразу после поступившего заявления сотрудники полиции по горячим следам задержали одного из предполагаемых участников нападения. Им оказался 33-летний житель Выборга. В свое время он входил в состав местной криминальной группировки, а после ее ликвидации был осужден и в 2022 году вышел на свободу.

В ходе расследования правоохранители получили оперативную информацию: произошедший инцидент не единичен, а является результатом деятельности группы лиц по установлению криминального контроля над похоронным бизнесом в Выборгском районе Ленобласти.

Очередная "силовая" акция позволила задержать предполагаемых организаторов криминального "проекта". Так, 9 июля в Выборге на улице Данилова было совершено нападение на 28-летнего предпринимателя, работающего в сфере ритуальных услуг. Около потерпевшего резко затормозила Audi Q5. Находившиеся в иномарке двое мужчин силой вырвали из рук жертвы сумку, в которой находился травматический пистолет, и скрылись. По данному факту также возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

Вскоре полицейские задержали предполагаемых участников нападения, 34 и 36 лет. Оба хорошо известны сыщикам по делу локальной преступной группировки Выборга, которую старший из задержанных возглавлял в свое время. Участники группировки специализировались на классическом наборе из 90-х: рэкет, вымогательство, "крышевание" бизнеса. Предполагаемому лидеру и нескольким членам криминальной группы тогда удалось избежать тюремного заключения и на время они что называется "отошли от дел".

По оперативным данным, именно выход на свободу осужденных участников группы сподвиг их бывших соратников, избежавших наказание, на попытку возобновить противоправный бизнес.

Все трое подозреваемых заключены под стражу. Полиция устанавливает остальных участников нападений.

Ранее полицейские задержали всех участников конфликта со стрельбой на Комендантском проспекте.

Видео: МВД