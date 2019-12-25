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Кабаны разрыли могилы на кладбище в Ленобласти
Сегодня, 9:16
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Кабаны разрыли могилы на кладбище в Ленобласти

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Дикие животные пугают местных жителей.

Жители посёлка Дятлово в Ленинградской области всерьез обеспокоены тем что дикие кабаны стали регулярно появляться на улицах населенного пункта вечером и ночью. Люди опасаются не только за сохранность имущества, но и за собственную безопасность.

Как пишет 78.ru, на днях кабаны проникли на местное кладбище. Животные перерыли территорию, повредив множество захоронений. По словам очевидцев, некоторые могилы оказались практически уничтожены — земля разрыта, надгробия покосились или сдвинуты, а памятные композиции пострадали от копыт.

Ранее мы сообщали, что петербуржец повредил могилу на Серафимовском кладбище. Он опрокинул стелу, установленную на могиле. 

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)

Теги: кабаны ленобласть, кладбище, кладбище ленобласть
Категории: Новости Ленинградской области, Происшествия, Лента новостей,

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