Кабаны разрыли могилы на кладбище в Ленобласти

Дикие животные пугают местных жителей.

Жители посёлка Дятлово в Ленинградской области всерьез обеспокоены тем что дикие кабаны стали регулярно появляться на улицах населенного пункта вечером и ночью. Люди опасаются не только за сохранность имущества, но и за собственную безопасность.

Как пишет 78.ru, на днях кабаны проникли на местное кладбище. Животные перерыли территорию, повредив множество захоронений. По словам очевидцев, некоторые могилы оказались практически уничтожены — земля разрыта, надгробия покосились или сдвинуты, а памятные композиции пострадали от копыт.

Ранее мы сообщали, что петербуржец повредил могилу на Серафимовском кладбище. Он опрокинул стелу, установленную на могиле.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)