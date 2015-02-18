В СК РФ заинтересовались мумией, найденной в подсобке Мариинской больницы

Следственными органами СК России по данному факту расследуется уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).

В центральный аппарат СК России будет доложено о ходе расследования обстоятельств обнаружения мумифицированного тела в петербургской больнице. Об этом сообщили в СК РФ.

В СМИ размещено обращение к Председателю СК России Александру Бастрыкину, в котором сообщается, что прошлой зимой в Мариинскую больницу был доставлен мужчина, который позже исчез. В результате долгих поисков его мумифицированное тело обнаружили в подсобке больницы. Мать мужчины сообщила, что до сих пор не установлена причина смерти её сына.

Следственными органами СК России по данному факту расследуется уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).

Фото: Piter.tv