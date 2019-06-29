Американский актер Эдриан Броуди привился российской вакциной от коронавируса и заговорил по-русски

Фраза на русском рассмешила русскоговорящих пользователей сети.

Американский актер и продюсер Эдриан Боруди привился от коронавируса вакциной Российского производства.

В своем аккаунте в Instagram Эдриjан Броуди сообщил подписчикам, что стал добровольным участником испытаний вакцины против Covid-19, которые проводились в районе Лонг-Айленда. Актер сообщил, что поставленная накануне в 16 часов вакцина сделана в России.

Броуди сообщил, что чувствует себя прекрасно и у него не наблюдается никаких побочных эффектов. В конце сообщения в соцсети написана фраза на русском языке.

я чувствую себя немного странно и я думаю, что вытащил ослиные уши

Под постом стоят хэштеги "дешевка" и "vaccine"

Русскоговорящие пользователи интернета оценили шутку актера и посоветовали ему в следующий раз посоветоваться с тем, кто знает русский язык.

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Фото: Instagram/adrienbrody