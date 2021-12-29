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На склад ОАО "Фармбаза" доставили 2,8 тыс. комплектов вакцины для подростков
Сегодня, 11:35
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На склад ОАО "Фармбаза" доставили 2,8 тыс. комплектов вакцины для подростков

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Школьников будут прививать в 83 пунктах вакцинации.

В Петербург привезли вакцину от коронавируса для подростков "ГамКовидВак М". Об этом сообщили в пресс-службе Комздрава города сегодня, 23 января.

Производителем вакцины стал ФГБУ НИЦЭМ имени Гамалеи. На склад ОАО "Фармбаза" доставили 2880 комплектов доз. Уже в ближайшие дни вакцину распределят по поликлиникам. Подростков будут прививать в 83 пунктах вакцинации.

В Петербурге появятся новые койки в ковидных стационарах для детей и беременных женщин. В городе прогнозируют рост числа заболеваний ковидом до 10 тыс. в день, за минувшие сутки свыше 8,4 тыс. горожан заразились вирусом. 

Фото: Телеграм / Комздрав СПб

Теги: 122, вакцинация подростков, комздрав спб, прививка от коронавируса
Категории: Коронавирус в Петербурге, Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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