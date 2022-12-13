В квартире на проспекте Науки сгорела кухня

В "двушке" полыхала кухня. Пламя охватило два "квадрата".

Сегодня, 12 февраля, в Калининском районе произошел пожар. В доме № 73, корп. 2, по проспекту Науки вспыхнула двухкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 15:10. Бороться с огнем отправились 15 спасателей и три спецмашины.

В "двушке" полыхала кухня. Пламя охватило два "квадрата".

В 15:37 пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.

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Фото: Piter.tv