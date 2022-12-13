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В квартире на проспекте Науки сгорела кухня
Сегодня, 15:47
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В квартире на проспекте Науки сгорела кухня

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В "двушке" полыхала кухня. Пламя охватило два "квадрата".

Сегодня, 12 февраля, в Калининском районе произошел пожар. В доме № 73, корп. 2, по проспекту Науки вспыхнула двухкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в  15:10. Бороться с огнем отправились 15 спасателей и три спецмашины.

В "двушке" полыхала кухня. Пламя охватило два "квадрата".

В 15:37 пожар  был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее на Piter.tv: в Курортном районе полиция поймала двух юношей с кило "соли".

Фото: Piter.tv

 

Теги: 122, горела квартира, мчс, пожар в квартире, проспект науки, спасатели
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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