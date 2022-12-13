В Курортном районе полиция поймала двух юношей с кило "соли"

Стражи порядка устанавливают личности других членов бандитской группировки.

В Курортном районе Петербурга правоохранители задержали двух молодых людей с кило "соли". Двух парней остановили ночью 10 февраля и попросили показать документы.

По информации Piter.tv, во время досмотра у них нашли сверток с наркотическим веществом. Юноши признались, что фасовали "соли" для сбыта в магазин.

На подозреваемых завели уголовное дело. Стражи порядка устанавливают личности других членов бандитской группировки.

Ранее на Piter.tv: в петербургском хостеле 19-летняя уроженка Сыктывкара развращала подростка.

Фото: Piter.tv