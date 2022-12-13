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В Курортном районе полиция поймала двух юношей с кило "соли"
Сегодня, 15:46
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В Курортном районе полиция поймала двух юношей с кило "соли"

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Стражи порядка устанавливают личности других членов бандитской группировки.

В Курортном районе Петербурга правоохранители задержали двух молодых людей с кило "соли". Двух парней остановили ночью 10 февраля и попросили показать документы. 

По информации Piter.tv, во время досмотра у них нашли сверток с наркотическим веществом. Юноши признались, что фасовали "соли" для сбыта в магазин. 

На подозреваемых завели уголовное дело. Стражи порядка устанавливают личности других членов бандитской группировки.

Ранее на Piter.tv: в петербургском хостеле 19-летняя уроженка Сыктывкара развращала подростка.

Фото: Piter.tv

Теги: задержали молодых людей, наркотики, полиция, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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