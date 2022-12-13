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В петербургском хостеле 19-летняя уроженка Сыктывкара развращала подростка
Сегодня, 15:09
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В петербургском хостеле 19-летняя уроженка Сыктывкара развращала подростка

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Хулиганка рассказала стражам порядка, что познакомилась с юношей через соцсеть месяц назад.

В центре Петербурга 19-летняя уроженка Сыктывкара развращала 15-летнего жителя Северной столицы. Инцидент произошел накануне, 11 февраля, в хостеле. 

По информации Piter.tv, девушка хотела вступить в интимную связь с мальчиком. Полицейские Петроградского района задержали подозреваемую.

Хулиганка рассказала стражам порядка, что познакомилась с юношей через соцсеть месяц назад. Подробностями об отношениях со школьником она делиться не стала.

Девушке избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее на Piter.tv: три девушки устроили потасовку в кафе на Думской.

Фото: pixabay

Теги: подростки, полиция, разврат, развращала мальчика
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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