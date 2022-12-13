В петербургском хостеле 19-летняя уроженка Сыктывкара развращала подростка

Хулиганка рассказала стражам порядка, что познакомилась с юношей через соцсеть месяц назад.

В центре Петербурга 19-летняя уроженка Сыктывкара развращала 15-летнего жителя Северной столицы. Инцидент произошел накануне, 11 февраля, в хостеле.

По информации Piter.tv, девушка хотела вступить в интимную связь с мальчиком. Полицейские Петроградского района задержали подозреваемую.

Хулиганка рассказала стражам порядка, что познакомилась с юношей через соцсеть месяц назад. Подробностями об отношениях со школьником она делиться не стала.

Девушке избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее на Piter.tv: три девушки устроили потасовку в кафе на Думской.

Фото: pixabay