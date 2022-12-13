Три девушки устроили потасовку в кафе на Думской

Сотрудникам бистро пришлось выпроводить гостей на улицу.

Ночью в кафе на Думской три девушки устроили драку и скандал с другими посетителями заведения. Хулиганки пытались пнуть неприятелей и угрожали им. Одна из дебоширок даже избила мужчину кулаком. Об этом сообщили на портале "Мегаполис".

Инцидент произошел в бистро Shawarma mix около пяти часов утра. Вызывать полицию участники конфликта не стали, так как боялись остаться в одной камере с агрессивными девушками.

Сотрудники кафе выпроводили скандалисток за дверь. Другие посетители тоже покинули заведение и поехали домой. В результате случившегося никто не пострадал.

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Фото: Мегаполис