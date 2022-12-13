  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Три девушки устроили потасовку в кафе на Думской
Сегодня, 12:10
105
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Три девушки устроили потасовку в кафе на Думской

0 0

Сотрудникам бистро пришлось выпроводить гостей на улицу.

Ночью в кафе на Думской три девушки устроили драку и скандал с другими посетителями заведения. Хулиганки пытались пнуть неприятелей и угрожали им. Одна из дебоширок даже избила мужчину кулаком. Об этом сообщили на портале "Мегаполис".

Инцидент произошел в  бистро Shawarma mix около пяти часов утра. Вызывать полицию участники конфликта не стали, так как боялись остаться в одной камере с агрессивными девушками. 

Сотрудники кафе выпроводили скандалисток за дверь. Другие посетители тоже покинули заведение и поехали домой. В результате случившегося никто не пострадал. 

Ранее на Piter.tv: в Ломоносове женщина ударила свекровь ножом.

Фото: Мегаполис

Теги: драка с посетителями, думская улица, мегаполис
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии