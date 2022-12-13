В Ломоносове женщина ударила свекровь ножом

Родственницы поругались во время застолья.

В Ломоносове накануне, 11 февраля, в квартире на Ораниенбаумском проспекте произошла пьяная драка, в результате которой 70-летняя женщина попала в больницу.

По информации Piter.tv, в полицию обратился житель города. Мужчина рассказал стражам порядка, что во время застолья его жена ударила ножом свекровь.

Мать горожанина доставили в Николаевскую больницу. У пострадавшей диагностировали колото-резаную рану грудной клетки, проникающее ранение, пневмоторакс.

На место случившегося приехали правоохранители . Они задержали 33-летнюю подозреваемую. По словам девушки, она напала на обидчицу на фоне внезапно возникшего конфликта. Женщину поместили в изолятор. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге полицейские начали проверку после нападения питбуля на ребенка.

Фото: Piter.tv