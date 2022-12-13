В Петербурге полицейские начали проверку после нападения питбуля на ребенка

Пострадавшая попала в больницу. Ребенок находится в тяжелом состоянии.

Полицейские проводят проверку по факту нападения питбуля на 7-летнюю девочку. Инцидент произошел на на улице Пионерстроя около дома № 29. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Пострадавшая попала в больницу. Ребенок находится в тяжелом состоянии. У школьницы выявили множественные раны лица и повреждение костей лицевого скелета.

Правоохранители поймали 51-летнего местного жителя. Мужчина выгуливал собаку без поводка и намордника.

На данный момент решается вопрос об уголовном деле в отношении хозяина питбуля.

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Фото: Pxhere