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В Мурино маленькая девочка отравилась бытовой химией
Сегодня, 17:59
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В Мурино маленькая девочка отравилась бытовой химией

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Малышка выпила обезжириватель. Пострадавшую госпитализировали.

В Мурино маленькая девочка выпила чистящее средство. Инцидент произошел на улице Шоссе в Лаврики. 

По информации Piter.tv, малышка попала в больницу. Врачи диагностировали отравление.

Известно, что полуторагодовалый ребенок живет с мамой и папой. Семья является благополучной, на учете не состоит.

Подробности случившегося уточняются. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: хозяину питбуля, покусавшего маленькую петербурженку, может грозить реальный срок.

Фото: Piter.tv

Теги: мурино, отравилась бытовой химией, полиция, ребенок
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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