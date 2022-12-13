В Мурино маленькая девочка отравилась бытовой химией

В Мурино маленькая девочка выпила чистящее средство. Инцидент произошел на улице Шоссе в Лаврики.
По информации Piter.tv, малышка попала в больницу. Врачи диагностировали отравление.
Известно, что полуторагодовалый ребенок живет с мамой и папой. Семья является благополучной, на учете не состоит.
Подробности случившегося уточняются. Проводится проверка.
Ранее на Piter.tv: хозяину питбуля, покусавшего маленькую петербурженку, может грозить реальный срок.
Фото: Piter.tv
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