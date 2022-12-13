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Хозяину питбуля, покусавшего маленькую петербурженку, может грозить реальный срок
Сегодня, 15:52
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Хозяину питбуля, покусавшего маленькую петербурженку, может грозить реальный срок

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Ему могут вменять статью 118 УК РФ.

Накануне вечером, 10 февраля, в Петербурге собака напала на ребенка. Во дворе дома № 29 на улице Пионерстроя питбуль вцепился в лицо 7-летней девочки. Адвокат Мария Меренкова рассказала "Невским Новостям", что хозяину пса по кличке Бес может грозить тюремный срок. 

Добавим, что пострадавшая попала в больницу. Девочка находится в тяжелом состоянии.

По словам юриста, владельцу пса может грозить гражданско-правовая ответственность, которая предполагает возмещение причиненного потерпевшему ущерба. Сумма компенсации зависит от тяжести травм и степени нарушения установленных правил.

Если в результате действий хозяина ребенок получит особо тяжелые травмы, то на владельца питбуля заведут уголовное дело.  Ему могут вменять статью 118 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности; за это преступление может быть назначено наказание в виде штрафа до 80 тыс. рублей.

Ранее на Piter.tv: трехлетняя девочка чуть не умерла в "Приморских банях".

Фото: Pxhere

Теги: адвокат, животные, злая собака, наказание, питбуль покусал девочку, полиция, юрист
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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