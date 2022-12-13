Трехлетняя девочка чуть не умерла в "Приморских банях"

Малышка плюхнулась в глубокий бассейн и начала тонуть.

Накануне, 10 февраля, маленькая девочка чуть не погибла в "Приморских банях". Об этом сообщили в tg-канале "Раньше всех. Петербург".

Семейная пара отдыхала с трехлетним ребенком в спа-комплексе. В какой-то момент малышка убежала от родителей и прыгнула в бассейн. Девочка не умела плавать, поэтому быстро начала погружаться на дно. В этот момент на помощь пришел посетитель, который оказался врачом-реаниматологом. Он оперативно оказал помощь пострадавшей.

Сейчас "пловчиха" чувствует себя хорошо. Ее жизни ничего не угрожает.

Ранее на Piter.tv: на улице Пионерстроя собака вцепилась в лицо ребенка.

Фото: Pxhere