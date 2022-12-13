На улице Пионерстроя собака вцепилась в лицо ребенка

У пострадавшей диагностировали раны лица, повреждение костей лицевого скелета.

Накануне вечером, 10 февраля, в Петербурге питбуль напал на ребенка. Собака вцепилась в лицо семилетней девочки.

По информации Piter.tv, инцидент произошел у дома № 29 на улице Пионерстроя, когда хозяин пса снял намордник с питомца и спустил его с поводка. Агрессивная собака набросилась на школьницу.

Ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии. У пострадавшей диагностировали раны лица, повреждение костей лицевого скелета.

По факту случившегося проводится проверка. Подробности уточняются.

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Фото: pixabay