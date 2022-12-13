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На улице Пионерстроя собака вцепилась в лицо ребенка
Сегодня, 11:24
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На улице Пионерстроя собака вцепилась в лицо ребенка

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У пострадавшей диагностировали раны лица, повреждение костей лицевого скелета. 

Накануне вечером, 10 февраля,  в Петербурге питбуль напал на ребенка. Собака вцепилась в лицо семилетней девочки.

По информации Piter.tv, инцидент произошел у дома № 29 на улице Пионерстроя, когда хозяин пса снял намордник с питомца и спустил его с поводка. Агрессивная собака набросилась на школьницу. 

Ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии. У пострадавшей диагностировали раны лица, повреждение костей лицевого скелета. 

По факту случившегося проводится проверка. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: отец развращал петербургскую школьницу во время путешествия в Москву.

Фото: pixabay

Теги: питбуль напал на ребенка
Категории: Лента новостей, Картина дня, Происшествия, Новости СПб,

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