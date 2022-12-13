Отец развращал петербургскую школьницу во время путешествия в Москву

О случившемся полицейским рассказала школьный психолог.

Девочка-подросток из Петербурга стала жертвой отца-извращенца. Летом 2021 года во время поездки в Москву мужчина совершил в отношении дочери развратные действия.

По информации Piter.tv, пострадавшая рассказала о случившемся школьному психологу, а та передала информацию маме ученицы девятого класса. Родитель школьницы обратилась в полицию Центрального района накануне, 10 февраля.

Известно, что мать пострадавшей находится в разводе. Семья является благополучной. Девочка на учете в ОДН не состоит.

Подробности уточняются. Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На портале 78.ru сообщили, что отец девочки – бывший настоятель церкви святой равноапостольной Марии Магдалины в селе Новые Верхиссы.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти девочка рассказала, что в 7 лет её изнасиловал дядя.

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