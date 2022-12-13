В Пушкине открыли хранилище плазмы донорской крови

Морозильная камера находится на территории ГКУЗ "Городская станция переливания крови".

Накануне в подразделении ГКУЗ "Городская станция переливания крови" в Пушкине состоялось открытие морозильной камеры для хранения компонентов донорской крови. Об этом сообщила пресс-служба Комздрава Северной столицы.

Учреждение является одной из самых крупных организаций в РФ, которая занимается заготовкой донорской крови и её компонентов. Хранилище, о котором идёт речь, является основным местом для подготовки плазмы крови человека и вмещает в себя около 17 т. Ежегодно объемы заготовки донорской крови на станции достигают свыше 22 тысяч л в год. За этот же период доноры предоставляют 35 тысяч л крови и её компонентов.

Вместо морозильной камеры 2003 года выпуска, которая полностью выработала технический ресурс, в подразделении установили новую камеру российского производства. Объём её хранения достигает 5500 литров, внутри поддерживается температура -40 градусов. Сотрудники могут находиться внутри не более 5-ти минут подряд и по 30 минут за смену.

Ранее мы сообщили о том, что в Военно-медицинской академии опровергли информацию о нехватке доноров крови.

Фото: Комздрав Петербурга