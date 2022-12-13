В Военно-медицинской академии опровергли информацию о нехватке доноров крови

По данным пресс-службы медицинского учреждения, поводов для паники нет.

Данные о нехватке доноров крови в петербургском Госпитале Военно-медицинской академии не соответствуют действительности. Об этом "Вечернему Санкт-Петербургу" сообщила пресс-служба ВМА.

Напомним, что ранее такая информация появилась в telegram-канале Педиатрического университета. В посте сообщили, что больше всего дефицит касается доноров с отрицательной группой. Однако представители академии заверили, что поводов для паники нет − ситуация "абсолютно рабочая".

При этом в пресс-службе добавили, что от помощи доноров учреждение не отказывается: сдать кровь по-прежнему можно в доме №47б по Загородному проспекту (недалеко от станции метро "Пушкинская"), с 9:00 до 12:30.

Напомним, что за 72 часа до сдачи крови донорам запрещено принимать лекарства, в которых содержатся аспирин или анальгетики, а за 48 часов нельзя употреблять алкоголь.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)