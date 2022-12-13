Госпиталь Военно-медицинской академии столкнулся с нехваткой донорской крови

Перед сдачей крови важно легко позавтракать, за два дня нельзя употреблять алкоголь, а также некоторые лекарства.

В Петербурге Военно-медицинская академия столкнулась с нехваткой донорской крови. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале Педиатрического университета.

Все желающие сдать донорскую кровь могут прийти по адресу: Загородный проспект, 47б, станция метро "Пушкинская. Приём доноров проходит с 9:00 до 12:30. Особенно в госпитале нужна отрицательная группа крови.

Перед сдачей крови важно легко позавтракать, за два дня нельзя употреблять алкоголь, а также некоторые лекарства.

Фото: Piter.tv