В Петербурге появятся новые койки в ковидных стационарах для детей и беременных женщин

Количество мест для пациентов с коронавирусом увеличат и в больнице имени Скворцова-Степанова, где находятся люди с психическими заболеваниями.

Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что в городе растет число зараженных среди беременных женщин. В связи с чем в родильном доме №1 скоро развернут дополнительные койки для пациентов с COVID-19.

Для детей с инфекцией выделят места в больнице имени Филатова и Педиатрическом университете. Количество мест для пациентов с коронавирусом увеличат и в больнице имени Скворцова-Степанова, где находятся люди с психическими заболеваниями.

Дети сегодня – в зоне повышенного риска. Среди них уровень госпитализаций в последнюю неделю рос значительно быстрее, чем среди взрослых. Поэтому плановые осмотры и диспансеризация для них также приостанавливаются. Дмитрий Лисовец, глава комитета по здравоохранению в Петербурге

Вице-губернатор города Ирина Потехина отметила, что "омикрон" угрожает и детям. Чиновница рассказала, как выявить вирус у ребенка. Студентов города тоже переводят на дистанционный формат обучения. Так, учащиеся СПбГУ будут сдавать сессию в онлайн-формате с 24 января.

В Петербурге прогнозируют рост числа заболеваний ковидом до 10 тыс. в день, за минувшие сутки свыше 8,4 тыс. горожан заразились вирусом.

Фото: Piter.tv