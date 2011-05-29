В Петербурге выделили еще 150 коек в ковидных в стационарах

В городе ежедневно растет число зараженных COVID-19.

В Петербурге расширили коечный фонд для ковидных пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе Комздрава.

В детской городской больнице № 5 имени Филатова для больных коронавирусом развернули 112 коек. Еще 50 мест появилось в городской психиатрической больнице № 3 имени Скворцова-Степанова.

Отметим, что в городе ежедневно растет число зараженных COVID-19. Так, недавно появилось 56 дополнительных кроватей в стационарах.

Напомним, что петербуржцы не смогут навещать ковидных пациентов в больницах.

Фото: Piter.tv