Петербург стал антилидером по суточному количеству смертей от коронавируса

Победили недуг 288 жителя. В больницу попали 56 больных.

Петербург занял первое место по суточному количеству смертей от коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе сегодня, 5 февраля.

В городе скончались 12 ковидных пациентов. В Москве ушли из жизни 11 зараженных.

За последние сутки в Северной столице положительный тест на коронавирус получили 910 человек. Победили недуг 288 жителя. В больницу попали 56 больных.

В России за минувшие 24 часа выявили более 9,4 тыс. случаев заражения инфекцией. Ушли из жизни 45 человек. Вылечиться смогли 5,2 тыс. жителей.

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Фото: Piter.tv