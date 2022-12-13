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Петербург стал антилидером по суточному количеству смертей от коронавируса
Сегодня, 20:15
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Петербург стал антилидером по суточному количеству смертей от коронавируса

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Победили недуг 288 жителя. В больницу попали 56 больных. 

Петербург занял первое место по суточному количеству смертей от коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе сегодня, 5 февраля. 

В городе скончались 12 ковидных пациентов. В Москве ушли из жизни 11 зараженных. 

За последние сутки в Северной столице положительный тест на коронавирус получили 910 человек. Победили недуг 288 жителя. В больницу попали 56 больных. 

В России за минувшие 24 часа выявили более 9,4 тыс. случаев заражения инфекцией. Ушли из жизни 45 человек. Вылечиться смогли 5,2 тыс. жителей.

Ранее на Piter.tv:  на уроке труда в Волхове школьник раздробил себе пальцы циркулярной пилой.

Фото: Piter.tv

Теги: 122, здоровье, ковидная статистика, коронавирус, медицина, скорая помощь, смертность от ковида
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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