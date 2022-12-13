На уроке труда в Волхове школьник раздробил себе пальцы циркулярной пилой

В Ленобласти мальчик раздробил себе пальцы циркулярной пилой. Инцидент произошел в школе Волхова на уроке труда. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.
Ребенок едва не лишился двух пальцев. Школьник получил открытый перелом. 14-летнего подростка доставили в больницу, а после оказания медпомощи врачи отпустили его домой.
Сотрудники прокуратуры устанавливают обстоятельства случившегося. Они выяснят, проходил ли урок труда с соблюдением техники безопасности.
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Фото: Pxhere
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