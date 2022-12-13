  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На уроке труда в Волхове школьник раздробил себе пальцы циркулярной пилой
Сегодня, 15:44
158
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На уроке труда в Волхове школьник раздробил себе пальцы циркулярной пилой

0 0

Ребенок едва не лишился двух пальцев. Подросток получил открытый перелом.

В Ленобласти мальчик раздробил себе пальцы циркулярной пилой. Инцидент произошел в школе Волхова на уроке труда. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Ребенок едва не лишился двух пальцев. Школьник получил открытый перелом. 14-летнего подростка доставили в больницу, а после оказания медпомощи врачи отпустили его домой.

Сотрудники прокуратуры устанавливают обстоятельства случившегося. Они выяснят, проходил ли урок труда с соблюдением техники безопасности.

Ранее на Piter.tv: избивший таксу живодер считает, что не сделал ничего плохого .

Фото: Pxhere

Теги: волхов, дети, опасный урок труда, полиция, ребенок порезал пальцы пилой, скорая
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Elowmarm RalAgoge
Сегодня 17:31

Распродажа! Корейский видеорегистратор 8 в 1 с сверхчувствительным радар-детектором и базой радаров и камер. Покупай по супер цене!------ http://redirect.sk/radarvio

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии