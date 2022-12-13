Избивший таксу живодер считает, что не сделал ничего плохого 

Мужчина уверяет, что в тот день пес вел себя очень плохо, поэтому владельцу пришлось "вытолкнуть" его из лифта ногой.

Мужчина, который избил таксу на Товарищеском проспекте, заявил, что не сделал ничего противозаконного. По его мнению, собака виновата в случившемся. Об этом сообщили в tg-канале "Раньше всех. Петербург".

Напомним, что хозяйка питомца умерла, а ее муж решил жестоко покончить с хлопотами. 9 января злоумышленник до крови избил собаку по кличке Арнольд, а затем оставил умирать на морозе.

Мужчина уверяет, что в тот день пес вел себя очень плохо, поэтому владельцу пришлось "вытолкнуть" его из лифта ногой. Про травмы и кровавые следы живодер ничего не сказал. Жестокий горожанин добавил, что бросил животное на улице, потому что Арнольд сам не хотел идти в квартиру, он забился под скамейку. Добавим, что собака пожилая, для нее особенно опасны такие стрессы.

Правоохранители выслушали показания живодера. Они решили не открывать уголовное дело.

Однако волонтеры, которые занимались спасением собаки, пообещали подать жалобы на бездействие полицейских в прокуратуру.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти женщина спасла замерзающую собаку.

Фото: Телеграм / Раньше всех. Петербург