В Александровской больнице появились новые койки для ковидных больных

Заболеваемость коронавирусом в России за неделю выросла на 38 процентов.

В Петербурге увеличили число коек для пациентов с COVID-19. Об этом сообщили в tg-канале Комздрава города.

В Северной столице появилось 56 дополнительных кроватей в стационарах, где принимают зараженных коронавирусом жителей, у которых диагностировали пневмонию. Места выделили в Александровской больнице.

Отметим, что заболеваемость коронавирусом в России за неделю выросла на 38 процентов. Данный показатель растет уже восьмую неделю. Так, на прошлой неделе в сутки положительный ПЦР-тест получали около 40 тыс. жителей страны, рассказали в оперативном штабе.

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Фото: Piter.tv