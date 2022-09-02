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Стало известно, почему в ковидные стационары Петербурга привозят даже "легких" пациентов
Сегодня, 15:33
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Стало известно, почему в ковидные стационары Петербурга привозят даже "легких" пациентов

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Врач отметил, что осложнения после COVID-19 проявляются не сразу.

Стало известно, почему "легких" ковидных пациентов тоже привозят на лечение в стационары. Как рассказал "Петербургскому дневнику" заведующий первым инфекционным отделением и руководитель инфекционного стационара Клинической больницы Св. Луки врач-невролог Сергей Забиров, вирус имеет свойство "бить" по уязвимым системам организма, поэтому врачи госпитализируют больных с сердечно-сосудистыми, цереброваскулярными или иными хроническими заболеваниями.

Врач отметил, что осложнения после COVID-19 проявляются не сразу. Поэтому медики наблюдают за пациентами, ежедневно отслеживают состояние больных.

Ранее на Piter.tv: в сентябре для петербуржцев доступно 100 тыс. талонов на вакцинацию от коронавируса.

Фото: Piter.tv

Теги: 122, здоровье, ковидные стационары
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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