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В сентябре для петербуржцев доступно 100 тыс. талонов на вакцинацию от коронавируса
Сегодня, 15:19
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В сентябре для петербуржцев доступно 100 тыс. талонов на вакцинацию от коронавируса

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Около 1,5 тыс. талонов приходятся на ближайшие выходные.

По состоянию на пятницу, 2 сентября, в городе на Неве доступныоколо 100 тыс. талонов на вакцинацию и ревакцинацию от коронавируса, причём 1,5 тыс. из них приходятся на ближайшие выходные. Об этом сообщила пресс-служба Смольного. 

Власти Петербурга уточнили, что жителей каждого района в субботу и воскресенье будет обслуживать хотя бы 1 прививочный пункт. Особенно много их будет развернуто в густонаселённых районах. 

Напомним, что в запасе на данный момент остаются 657 142 комплектов доз вакцины "Спутник V" и 720 –  "Спутника М". Также в скором времени поликлиники ожидают поступления "ЭпиВакКороны".

Ранее Комздрав Петербурга рассказал о вакцинации от гриппа в 2022 году.

Фото: Piter.TV

Теги: вакцинация, заболеваемость коронавиусом, коронавирус, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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