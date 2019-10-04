В сентябре для петербуржцев доступно 100 тыс. талонов на вакцинацию от коронавируса

Около 1,5 тыс. талонов приходятся на ближайшие выходные.

По состоянию на пятницу, 2 сентября, в городе на Неве доступныоколо 100 тыс. талонов на вакцинацию и ревакцинацию от коронавируса, причём 1,5 тыс. из них приходятся на ближайшие выходные. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Власти Петербурга уточнили, что жителей каждого района в субботу и воскресенье будет обслуживать хотя бы 1 прививочный пункт. Особенно много их будет развернуто в густонаселённых районах.

Напомним, что в запасе на данный момент остаются 657 142 комплектов доз вакцины "Спутник V" и 720 – "Спутника М". Также в скором времени поликлиники ожидают поступления "ЭпиВакКороны".

Ранее Комздрав Петербурга рассказал о вакцинации от гриппа в 2022 году.

Фото: Piter.TV