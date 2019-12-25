Комздрав Петербурга рассказал о вакцинации от гриппа в 2022 году

В городе планируют поставить прививки 60% населения, то есть, 3,2 млн человек.

До конца 2022 года вакцинация от гриппа охватит 3,2 млн жителей Петербурга, что составляет 60% от населения Северной столицы. Об этом сообщила начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи взрослому населению городского Комитета по здравоохранению Лариса Соловьева.

Из указанного числа граждан прививку планируется поставить 500 тыс. детям, 12 тыс. беременным, и 18 тыс. призывникам. Процесс вакцинации от гриппа в Петербурге запущен с 24 августа: по данным на 1 сентября её прошли 81 173 человека, уточнила Соловьёва.

Петербуржцам предоставят сразу 2 вакцины. Препарат "Совигрипп" предназначен для взрослых, а "Ультрикс квадри" – для детей и беременных. Последняя вакцина также будет доступна в поликлиниках города, её можно поставить по желанию.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге заработали передвижные пункты вакцинации от гриппа.

Фото: Piter.TV