В Петербурге заработали передвижные пункты вакцинации от гриппа

В сентябре передвижные пункты будут работать во всех районах города, кроме Петродворцового, Адмиралтейского и Курортного.

В Петербурге стартовала вакцинация от гриппа у железнодорожной станции "Царское Село". Передвижной пункт работает по будням с 16:00 до 18.00. В первый день работы медики привили 44 человека. Об этом сообщила пресс-служба Комздрава.

Полный график работы передвижных пунктов вакцинации от гриппа в разных районах города можно найти по ссылке. В сентябре передвижные пункты будут работать во всех районах города, кроме Петродворцового, Адмиралтейского и Курортного.

Также стало известно, в каких поликлиниках Петербурга можно вакцинироваться "ЭпиВакКороной".

Фото: Комздрав Спб