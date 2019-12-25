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В Петербурге заработали передвижные пункты вакцинации от гриппа
Сегодня, 12:38
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге заработали передвижные пункты вакцинации от гриппа

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В сентябре передвижные пункты будут работать во всех районах города, кроме Петродворцового, Адмиралтейского и Курортного. 

В Петербурге стартовала  вакцинация от гриппа у железнодорожной станции "Царское Село". Передвижной пункт работает по будням с 16:00 до 18.00. В первый день работы медики привили 44 человека. Об этом сообщила пресс-служба Комздрава.

Полный график работы передвижных пунктов вакцинации от гриппа в разных районах города можно найти по ссылке. В сентябре передвижные пункты будут работать во всех районах города, кроме Петродворцового, Адмиралтейского и Курортного. 

Также стало известно, в каких поликлиниках Петербурга можно вакцинироваться "ЭпиВакКороной".

Фото: Комздрав Спб 

Теги: вакцинация, грипп
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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