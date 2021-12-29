Студентов СПбГУ перевели на дистанционное обучение

Последние экзамены зимнего семестра учащиеся сдадут в онлайн-формате.

С 24 января в СПбГУ вводится удаленный формат обучения в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в городе. Об этом сообщили в группе студсовета университета, там же опубликовали и приказ первого проректора учебного заведения Елены Черновой.

Последние экзамены зимнего семестра студенты будут сдавать в онлайн-формате. Дистанционная форма обучения сохранится до особого распоряжения.

По словам студентки университета Маргариты Полищук, большинство занятий на факультете журналистики проводили в онлайн-формате. Сессию студенты сдавали тоже из дома.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге прогнозируют рост числа заболеваний ковидом до 10 тыс. в день.

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