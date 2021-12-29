В Петербурге рекордное число заболевших COVID-19: свыше 8,4 тыс. горожан заразились

Днем ранее больных было 1,5 раза меньше.

В Петербурге зафиксировали антирекорд по числу заболевших коронавирусом в этом году. В городе недуг обнаружили у 8 451 жителей, что в 1,5 раза больше, чем накануне. Об этом сообщили в оперативном штабе сегодня, 22 января.

За 24 часа ушли из жизни 58 горожан. Еще 2,5 тыс. петербуржцев вылечились. На амбулаторном лечении сегодня почти 42 тыс. больных. Свыше 5,7 тыс. людей находятся в ковидных стационарах.

В России за сутки выявили 57,2 тыс. новых случаев заражения. В больницы доставили около 9,9 тыс. пациентов с коронавирусом.

Ранее на Piter.tv: власти Петербурга ждут 10 тысяч заболевших коронавирусом в сутки. Стало известно, какие медучреждения перепрофилируют на следующей неделе в Петербурге под ковид.

Фото: Piter.tv