Дмитрий Лисовец рассказал о планах петербургского комздрава

Также руководитель напомнил, как город справился с пандемией коронавируса.

В январе 2024 года со дня вступления Дмитрия Лисовца в должность председателя комитета по здравоохранению исполняется пять лет. Руководитель дал интервью "Петербургскому дневнику" и рассказал о том, как город справился с пандемией коронавируса, а также о планах ведомства на будущее.

Как отметил Лисовец, организация работы в самые первые месяцы пандемии 2020 года являлась наиболее сложной и важной задачей. Даже при наличии подготовки медицинского персонала, нельзя сравнить этот период ни с чем другим.

Благодаря пандемии серьёзно изменилась инфекционная служба и подход к инфекционным заболеваниям. Очевидный плюс – строительство стационаров-трансформеров. Пандемия изменила и отношение граждан к вакцинации. Очень высокие показатели вакцинации в нашем городе – это тоже следствие не только нашей агитации и информирования граждан. Петербуржцы видели на своем примере, на примере близких, что вакцинированные люди избегают тяжелых форм заболевания. Дмитрий Лисовец, глава комитета по здравоохранению Петербурга

Глава комздрава Петербурга добавил, что в текущем году у ведомства достаточно много планов. Так, необходимо завершить строительство некоторых новых корпусов городских больниц, включая № 15 и № 40. Кроме того, планируется открыть поликлинику онкоцентра имени Напалкова, которая станет еще одним центром амбулаторной онкологической помощи.

Однако наиболее важной заачей, по мнению руководителя, остаётся улучшение качества и доступности амбулаторной медицинской помощи, что влечёт за собой повышение доверия со стороны пациентов и делает это направление более привлекательным для медицинских работников.

Ранее мы сообщили о том, что сразу 60 операций по замене хрусталика глаза за день проведут ветеранам и блокадникам Петербурга.

Фото: Piter.TV