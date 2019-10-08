Самая высокооплачиваемая модель Джиджи Хадид стала матерью

Отец ребенка британский певец Зейн Малик.

Мировые знаменитости Джиджи Хадид и Зейн Малик впервые стали родителями.

Британский певец Зейн Малик и одна из самых высокооплачиваемых моделей мира Джиджи Хадид в своих аккаунтах в Instagam объявили о рождении своего первенца. У звездной пары родилась девочка. Хадид сообщила, что девочка родилась в минувшие выходные. Но с общественностью счастливые родители поделились радостной новостью всего несколько часов назад.

Зейн под трогательной фотографией, где в его руке маленькая ручка новорожденной дочери написал, что очень счастлив.

Любовь, которую я испытываю к этому крошечному человеку, выше моего понимания. Благодарен за то, что знаю ее, горжусь тем, что называю своей, и благодарен за ту жизнь, которую мы проведем вместе. Зейн Малик

Под постами в инстаграм поклонники поздравляют молодых родителей и желают здоровья и всего доброго новорожденной девочке.

Фото: Instagram/Zayn, gigihadid