Буксир "Малик" затонул у Канонерского острова

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

В понедельник, 16 мая, буксир "Малик" опрокинулся и затонул на Канонерском острове, передает 78.ru.

Инцидент произошел утром около семи часов. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Отмечается, что разлива нефтепродуктов не произошло. Судно находилось на ремонте. На место происшествия выехали службы.

Отмечается, что петербургская транспортная прокуратура назначила проверку.

Ранее мы писали, что в реке Оредеж обнаружили труп мужчины. Тело направили в морг для установления причины смерти.

Фото: 78.ru